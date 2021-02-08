Масштабные манёвры ВДВ стартовали в трёх регионах РФ

https://static.news.ru/photo/0731046a-69df-11eb-ae0b-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Масштабные манёвры российских ВДВ стартовали в трёх регионах РФ — в Ивановской, Костромской и Ярославской областях. В них примут участие свыше 1,5 тысячи военных, передаёт восьмого февраля департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Мероприятия начались с сигнала на приведение в высшую степень готовности. Личный состав двух полков Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения выдвинулись на аэродром Иваново-Северный, где подразделения разработали план действий и подготовили технику к десантированию, передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Также полигон примет боевые стрельбы из БМД-2, автоматов АК-12, пулемётов ПКМ и «Печенег», гранатомётов РПГ-7Д и снайперского вооружения. Кроме того, огонь откроют 120-миллиметровые самоходные орудия 2С9 «Нона-С» и 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Также подразделениям ВДВ предстоит захватить и уничтожить лагерь условного противника. По легенде учений, им является незаконные вооружённые формирования.

Накануне Министерство обороны РФ опубликовало видео полётов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Амурской области. На кадрах, опубликованных на YouTube-канале ведомства, видны моменты взлёта и посадки ракетоносцев, а также их полёт, который снят в том числи и из кабины пилота. Ту-95МС являются воздушным компонентом ядерной триады РФ. Их задача — поражение целей в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ планирует дополнительно закупить новое гиперзвуковое и высокоточное оружие большой дальности. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в НПО Машиностроения в подмосковном Реутове.