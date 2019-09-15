https://static.news.ru/photo/d9b4bfbc-d7af-11e9-9fef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл учения по противоподводно-диверсионной обороне в международных водах Средиземного моря в ходе заправки от среднего морского танкера «Вязьма».

Североморцы провели учение по противоподводно-диверсионной обороне отряда кораблей и судов обеспечения при стоянке на незащищённом рейде с выполнением профилактического гранатометания, — передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Ранее News.ru писал, что поисково-ударная группа кораблей Северного флота провела учения по уничтожению подводных лодок условного противника в Балтийском море. В тренировке были задействованы ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск» и фрегат «Адмирал Горшков». Экипажи отработали маневрирование по уклонению от атаки вражеской субмарины и применение противолодочного оружия.