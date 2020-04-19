Мантуров: Россия продолжает экспорт вооружений

https://static.news.ru/photo/b2fc89ca-8242-11ea-a06c-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия продолжает экспорт вооружений и исполняет все подписанные контракты.

Экспорт вооружений продолжается, мы исполняем все те контракты, которые ранее подписаны, — рассказал министр в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1».

По его словам, российская сторона находит индивидуальные решения по поставкам техники покупателям, чтобы избежать срыва заказов. Кроме того, идёт активная работа с заинтересованными в новых поставках странами.

Как ранее передавал NEWS.ru, объём продаж патронов в России увеличился на 130% по сравнению с мартом 2019 года, бейсбольные биты стали покупать чаще на 29%. Оружейники и эксперты объяснили повышенный спрос как сезоном охоты, так и «активизацией населения» в кризис.