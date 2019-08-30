https://static.news.ru/photo/da931a28-cc8d-11e9-b335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рособоронэкспорт по итогам работы Международного авиасалона МАКС-2019 планирует подписать контракты о поставках за рубеж российских самолётов, вертолётов и средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава компании Александр Михеев.

Успешная реализация только тех проектов, что мы обсудили с партнёрами в эти августовские дни, принесёт российским предприятиям несколько миллиардов долларов, — цитирует его заявление ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, в Рособоронэкспорте рассказали о ходе поставок зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию. На первом этапе было осуществлено 30 авиарейсов, которые доставили компоненты ЗРС. В конце августа начался второй этап.