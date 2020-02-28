https://static.news.ru/photo/f8b26c1b-cd62-49d5-80ba-4b417b953ee4_660.jpg Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry

Военные Соединённых Штатов продемонстрировали в Палате представителей макет нового гиперзвукового ракетного комплекса дальнего действия Long Range Hypersonic Weapon.

Оружие состоит из сверхбыстрых ракет дальнего действия, запускающихся с платформы, укреплённой на грузовике, сообщает Defense Blog. Они способны разгоняться до скорости 1243 км/ч (в пять раз больше скорости звука).

Также они могут пролетать вне зоны досягаемости современных систем ПВО, отмечает «Профиль». Первый опытный образец должен поступить в американскую армию к 2023 году.

Ранее NEWS.ru писал, что в России приняли на вооружение новейший зенитный комплекс С-350 «Витязь». В ходе приёма комплекса на полигоне в Астраханской области расчёты учебного центра зенитных ракетных войск провели тренировки, включающие обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей.