Лётчик объяснил, почему на Украине не работает стратегическая авиация РФ

В ходе спецоперации на Украине Россия использует исключительно тактическую авиацию, не задействует стратегическую и дальнюю, чтобы избежать масштабных разрушений и жертв среди мирного населения, заявил военный лётчик Владимир Попов. По его мнению, РФ может позволить себе наносить лишь точечные удары по стратегически важным объектам, пишет «ПолитЭксперт».

Если мы применяем тактическую авиацию, то и получаем соответствующий результат. Сейчас достаточно сил и средств, которые могут наносить точечные удары. Если использовать стратегическую и дальнюю, это всё-таки крупномасштабное нанесение ударов по большим по площади или промышленно значимым объектам. Поэтому в нашем случае нецелесообразно в полной мере использовать такую технику, — заверил Попов.

Он также добавил, что в текущей ситуации нанесение ударов по Украине стратегическими бомбардировщиками не представляется возможным, так как последствия такой атаки будут разрушительными. По словам лётчика, многие населённые пункты будут просто стёрты с лица Земли.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы российских бомбардировщиков СУ-34. Экипажи ВКС России нанесли авиаудары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Лётчики поражали цели одиночно и парами, а результаты поражения фиксировали средства объективного контроля самолётов и беспилотники.