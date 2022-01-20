Лётчик объяснил, чем российские боевые самолёты привлекают покупателей

Российские боевые самолёты популярны на рынке из-за высокого качества и доступной цены, объяснил «ПолитРоссии» генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов. По его словам, западные производители не могут предложить подобное сочетание.

Россия остаётся тем спасательным кругом, за который «цепляются» многие государства мира, не имеющие возможности по экономическим причинам приобретать технику западных стран, особенно американского производства. Хотя она разрекламирована на мировом рынке намного шире, чем наша, — рассказал Попов.

Он добавил, что Россия уверенно восстанавливает тот объём экспорта военной техники, который был при Советском Союзе.

Также Попов оценил усовершенствованный истребитель Су-30СМ2: он может составить конкуренцию самым продвинутым западным аналогам, в первую очередь американским самолётам пятого поколения F-35 и F-22.

Ранее сообщалось, что власти США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16 ради усиления союзников по НАТО на Чёрном море. Президент США Джо Байден обещал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану добиться положительного решения от сената.