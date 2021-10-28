Лётчик-испытатель оценил армейскую авиацию России

Системы ПВО и боевые вертолёты жизненно необходимы пехоте в качестве поддержки. Нынешнее состояние армейской авиации (АА) России позволяет утверждать, что воздушная техника способна выполнить любой указ по противодействию потенциальным захватчикам. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал член Высшего совета «Cильная Россия», Герой России, лётчик-испытатель Анатолий Кнышов.

В том числе системы ПВО для защиты наземных формирований в операциях, авиация, которая представлена современными боевыми вертолётами — одним из самых современных видов поддержки. АА, которая есть и обновилась в последние два-три года благодаря заказам Министерства обороны, позволяет говорить о том, что она может выполнить любой указ с успехом, победив противника, который будет пытаться напасть на Российскую Федерацию, — подчеркнул Кнышов.

Армейская авиация выполняет задачи по поддержке военнослужащих во время боевых действий. Она выполняет миссии по огневой поддержке, а также разведывательные, десантно-транспортные и специальные операции. Воздушную технику применяют при ликвидации техногенных и природных катастроф, а также при запуске космических кораблей.

Ранее тренировки российских лётчиков на Ил-76 с учебными бомбами напугали жителей Германии: они боятся, что подобные учения — предвестник войны.