Легко в бою: как прошли самые масштабные учения ТОФ-2021

Тихоокеанский флот России провёл масштабные за последние 30 лет учения в открытом море. В акватории Тихого океана 10 июня были развёрнуты корабли Приморской флотилии разнородных сил и суда вспомогательного флота ТОФ. Кроме того, в мероприятии принимали участие около 20 самолётов: дальние противолодочные Ту-142М3, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолёты ВКС России.