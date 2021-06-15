16+

Рубрики

Медиа

Архив

Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота
Оружие

Легко в бою: как прошли самые масштабные учения ТОФ-2021

13:59, 15 июня 2021
Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
NEWS.ru

Тихоокеанский флот России провёл масштабные за последние 30 лет учения в открытом море. В акватории Тихого океана 10 июня были развёрнуты корабли Приморской флотилии разнородных сил и суда вспомогательного флота ТОФ. Кроме того, в мероприятии принимали участие около 20 самолётов: дальние противолодочные Ту-142М3, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолёты ВКС России.

Гвардейский ракетный крейсер Варяг во время учений

: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Офицеры надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота во время проведения оперативных учений

Министерство обороны РФ/РИА Новости

К учениям привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения

mil.ru

Изображение на мониторе радара

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота

Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» во время учений

Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота

Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» во время учений Тихоокеанского флота в центральной части Тихого океана

Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Снаряды на борту корабля во время учений Тихоокеанского флота

Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военнослужащие во время учений Тихоокеанского флота

Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Посадка вертолёта на палубу корабля во время учений

Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео