Легко в бою: как прошли самые масштабные учения ТОФ-2021

Тихоокеанский флот России провёл масштабные за последние 30 лет учения в открытом море. В акватории Тихого океана 10 июня были развёрнуты корабли Приморской флотилии разнородных сил и суда вспомогательного флота ТОФ. Кроме того, в мероприятии принимали участие около 20 самолётов: дальние противолодочные Ту-142М3, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолёты ВКС России.
Гвардейский ракетный крейсер Варяг во время учений
: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Офицеры надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота во время проведения оперативных учений
Министерство обороны РФ/РИА Новости
К учениям привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения
mil.ru
Изображение на мониторе радара
Министерство обороны РФ/РИА Новости
Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота
Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» во время учений
Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота
Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» во время учений Тихоокеанского флота в центральной части Тихого океана
Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Снаряды на борту корабля во время учений Тихоокеанского флота
Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Военнослужащие во время учений Тихоокеанского флота
Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Посадка вертолёта на палубу корабля во время учений
Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС