Лазерные пушки для самолётов испытывают в США

https://static.news.ru/photo/94c66b74-7ea9-11eb-8ffa-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. AIR FORCE

Американские специалисты изготовили макет лазерной пушки, которую планируют устанавливать на истребители. Программа SHIELD рассчитана на использование лазерного оружия для эффективной защиты боевых воздушных машин.

Лазерный луч двигается со скоростью света, поэтому перехватить его невозможно. Против такого оружия бесполезны самые передовые гиперзвуковые ракеты. Лазер намного точнее других средств перехвата, поэтому уничтожение боеприпасов, представляющих угрозу, занимает меньше времени. Луч пушки мгновенно повреждает электронику вражеской ракеты.

Как пишет РИА Новости, летом американские военные планируют установить лазерную установку на истребители и начать полномасштабные испытания нового вооружения. Тренироваться будут на ракетах класса «земля — воздух» и «воздух — воздух».

Военный лётчик Владимир Попов обратил внимание на минусы лазерного вооружения. По его словам, рабочие наземные установки для резки металла в 20 мм очень большие. Они работают со статичным объектом, который расположен на близком расстоянии. В боевых условиях нужно будет использовать ещё более громоздкую установку, а также снабдить её необходимым источником питания. Специалист утверждает, что закрепить такую пушку на истребителе практически невозможно.

Как писал NEWS.ru, командование ВВС США случайно раскрыло характеристики перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. В Сеть попал снимок временного авиационного ангара для боевой машины. Это оказалось достаточным для специалистов, чтобы рассчитать примерные габариты самолёта.