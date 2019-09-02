https://static.news.ru/photo/1e8c9ef6-cd66-11e9-ac46-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не намерен возвращаться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорят последние ракетные испытания США.

Действия США, которые уже испытали ракету средней дальности наземного базирования, показывают, что Вашингтон не собирается возвращаться в этот договор, — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, американская ракета была запущена с установки, «которую всегда отстаивали как способную запускать исключительно противоракеты».

Как писал News.ru, Европейский союз предлагает России и США сесть за стол переговоров и обсудить вопросы, связанные с контролем над вооружениями, что в будущем позволит странам избежать новой гонки вооружений. Вашингтон 18 августа провёл первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которая была запрещена ДРСМД. При этом 21 августа исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти признался, что США работают над созданием гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещён.