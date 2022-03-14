Латвия просит Турцию разместить на её базах беспилотники

Латвия хотела бы, чтобы Турция направила на её аэродромы беспилотники Bayraktar TB2 на 3-6 месяцев, заявил латвийский министр обороны Артис Пабрикс в ходе дипломатического форума, проходившего с 11 по 13 марта в Анталье, передает ТАСС. По его словам, в дальнейшем Bayraktar можно было бы использовать в наблюдательных миссиях.

Мы были бы очень рады, если бы Турция разместила Bayraktar TB2 в Латвии на несколько месяцев. Если бы они были размещены на наших авиабазах сроком от 3 до 6 месяцев, мы бы смогли их протестировать и использовать для наблюдательных миссий. Это стало бы очень долгожданной поддержкой, — сказал Пабрикс.

Турция производит беспилотники не только чтобы обеспечить потребности своих вооруженных сил, но и на экспорт. На сегодняшний день уже шесть стран имеют на вооружении данную технику: Азербайджан, Ливия, Польша, Катар, Марокко и Украина.

Ранее, российские вооружённые силы смогли сбить четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один Bayraktar ТВ-2. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он также добавил, что российской авиацией за сутки были поражены 187 объектов.