Крымский танк Т-72БЗ показали изнутри

https://static.news.ru/photo/6fb55924-6c6d-11eb-93c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 в Крыму, принимающий участие в подготовке к АрМИ, показали изнутри.

Разогреть машину за 70 секунд. Этого достаточно, чтобы включился комплекс управления огнём «Сосна-У» и заработали все остальные системы танка Т-72Б3, — говорится в подписи к видео, которое было опубликовано телеканалом «Звезда».

В ноябре 2020 года Уралвагонзавод передал Минобороны партию модернизированных танков Т-72Б3. Боевая техника оснащена новым мощным двигателем, современным управлением огнём и камерой заднего вида.

Танки Т-72Б прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня Т-72Б3. Конструкторы заложили в машину значительный потенциал, который в настоящее время активно используется. В результате модернизации улучшилась манёвренность боевой техники, повысились огневая мощь, уровень защищённости. Одно из главных решений — установка в так называемом мягком корпусе дополнительных модулей защиты, что позволило повысить бронестойкость танка без увеличения его массы.

На танк также установлена современная цифровая система связи, дисплейный комплекс водителя. Машина укомплектована новой системой управления огнём с автоматом сопровождения цели, что позволяет значительно сократить время на подготовку наводчиков-операторов без снижения эффективности стрельбы.

Работы выполнялись в рамках гособоронзаказа, каждый танк прошёл приёмо-сдаточные испытания, военные офицеры лично проверили системы всех рабочих мест, писал NEWS.ru.