https://static.news.ru/photo/e1f59992-df31-11e9-a1c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mod.mil.rus//Global Look Press

Новая ракета морского базирования «Оникс-М» обладает максимальный дальностью стрельбы в 800 км и повышенной точностью поражения целей.

Кроме того, повышена, по сравнению с предыдущей моделью — стоящей на вооружении ракетой «Оникс», — защищённость от воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Лётные испытания начнутся в ближайшие месяцы, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ОПК России.

Как писал News.ru ранее, Зенитно-ракетные комплексы «Прометей» являются самым передовым российским оружием и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности. Об этом пишет китайское издание Sina. По данным журнала, С-500 могут сбить любые воздушные цели, включая метеориты. В качестве примера эксперты издания вспоминают ситуацию в Челябинске, когда С-500 перехватил метеорит.