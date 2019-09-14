https://static.news.ru/photo/86f7b4d0-d743-11e9-bd7c-fa163e074e61_660.jpg «Панцирь-С1» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW). По задумке создателей, она сможет обманывать средства противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) противника.

Также ракета облегчит проникновение истребителей четвёртого и пятого поколений в подконтрольное ПРО и ПВО воздушное пространство, сообщает The Drive .

По мнению издания, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3). Их совместный удар будет способен уничтожить, например, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1».

Особенностью такого залпа станет возможность ракет действовать как рой. SPEAR-EW, к примеру, займётся обманом или блокировкой вражеского источника угрозы, а SPEAR-3 в это время будут искать и уничтожать не только источник, но и все расположенные поблизости компоненты ПРО, отмечает американский журнал.

Ранее News.ru сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал завершение работ над новейшим зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-СМ». По словам чиновника, оружие будет готово в 2021 году. Заявление глава ведомства сделал на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа.