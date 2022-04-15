Кремль запретил Чехии продавать советское оружие Украине

Министр иностранных дел республики Ян Липавский заявил, что Прага получила от России дипломатическую ноту по поводу передачи республикой другим государствам военной техники советского производства, сообщило чешское информационное агентство CTK. По словам дипломата, Москва обратила внимание на недопустимость предоставления без её согласия третьим странам советской военной техники. Несмотря на это, глава чешской дипломатии отметил, что страна не будет реагировать на эту ноту.

На эту ноту МИД Чехии не реагировал и реагировать не будет в связи с тем, что это фактическая бессмыслица и что для данного материала нет пункта о реэкспорте, — отметил Липавский.

Он добавил, что военная и иная помощь Украине однозначно отвечает стратегическим интересам Чехии.

Власти Индии ранее отказались от закупки почти 50 российских военно-транспортных вертолётов Ми-17В-5. Отмечается, что решение о закрытии сделки было принято в том числе руководством индийских военно-воздушных сил. Соглашение между странами было заключено около 10 лет назад.

В Нью-Дели решили развивать местную программу по созданию вертолётов средней грузоподъёмности в рамках проекта «Сделано в Индии». Российские летательные аппараты должны были войти в состав Вооружённых сил Индии и других авиационных ведомств.