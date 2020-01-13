https://static.news.ru/photo/7ff2014a-35fd-11ea-bf61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошёл в Средиземное море, где в течение нескольких дней будет демонстрировать Андреевский флаг, после чего продолжит дальний поход.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота, в настоящее время корабль прошёл проливы Дарданеллы и Босфор и находится в Эгейском море. Через пару дней «Маршал Устинов» совершит деловой заход в один из иностранных портов, название которого не раскрывается.

Ранее крейсер принял участие в учениях ВМФ России «Океанский щит — 2019», в ходе которых были привлечены представители морской авиации всех четырёх флотов.

В конце ноября «Маршал Устинов» завершил в Южной Атлантике первые совместные учения с фрегатом ВМС Китая «Вэйфан» и фрегатом ВМС ЮАР «Аматола». Учения проходили три дня в районе мыса Доброй Надежды. Военные моряки отработали совместные действия по освобождению захваченного судна, проведению досмотровых операций, оказанию помощи аварийному судну и спасению людей, писал NEWS.ru.