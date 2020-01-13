Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошёл в Средиземное море, где в течение нескольких дней будет демонстрировать Андреевский флаг, после чего продолжит дальний поход.
Как
Ранее крейсер принял участие в учениях ВМФ России «Океанский щит — 2019», в ходе которых были привлечены представители морской авиации всех четырёх флотов.
В конце ноября «Маршал Устинов» завершил в Южной Атлантике первые совместные учения с фрегатом ВМС Китая «Вэйфан» и фрегатом ВМС ЮАР «Аматола». Учения проходили три дня в районе мыса Доброй Надежды. Военные моряки отработали совместные действия по освобождению захваченного судна, проведению досмотровых операций, оказанию помощи аварийному судну и спасению людей, писал NEWS.ru.
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