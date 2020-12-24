Корвет имени Героя России из Забайкалья прошёл госиспытания

https://static.news.ru/photo/d48727da-45e2-11eb-8a29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Новый корвет проекта 20380, названый именем уроженца Агинского Бурятского округа Героя России Алдара Цыденжапова, полностью завершил программу госиспытаний в Японском море. Боевой корабль готов войти в состав Тихоокеанского флота.

«Герой РФ Алдар Цыденжапов» уже совершил более 10 выходов в море, которые сопровождались стрельбами. В частности, экипаж вёл огонь из корабельной артиллерийской установки А-190 калибра 100 мм, шестиствольной артустановки АК-630. При этом он сбил учебную крылатую ракету и подавил береговые цели, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Кроме того, выполнен пуск по надводной цели противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран», отрабатывалась постановка электронных помех, проведены испытания бортового авиационного комплекса, — цитирует «МК-Чита» сообщение пресс-службы ВВО.

25 декабря на корвете поднимут военно-морской флаг.

Корабль назвали в честь 19-летнего матроса, уроженца Забайкалья Алдара Цыденжапова, погибшего во время борьбы с пожаром на эсминце, где он проходил службу.

24 сентября 2010 года в машинном отделении эсминца «Быстрый» произошли разрыв топливопровода и замыкание электропроводки, в результате чего начался пожар. Авария произошла во время несения вахты Алдаром Цыденжаповым. Он перекрыл нужный вентиль и вышел из горящего отсека с ожогами 99,5% поверхности тела.

В тяжёлом состоянии Алдара доставили в госпиталь ТОФ в городе Владивостоке. Спасти его не удалось. Военные врачи боролись за его жизнь, но через четыре дня он умер. Алдару было посмертно присвоено звание Героя России за мужество и героизм при исполнении воинского долга. Алдар спас от верной гибели 348 человек и само судно.

Как писал NEWS.ru, Тихоокеанский флот России до 2028 года получит шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Ведомство заключило контракт на поставку партии корветов проектов 20380 и 20385 с ПАО «Амурский судостроительный завод». Согласно условиям соглашения, Тихоокеанский флот получит два судна проекта 20380 и четыре — проекта 20385.