Корвет «Гремящий» прошёл государственные испытания

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В Минобороны РФ сообщили о том, что новый корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил государственные испытания и в скором времени войдёт в состав ВМС России.

Новейший корвет «Гремящий» сегодня вечером прибудет в Санкт-Петербург после завершения государственных испытаний, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Корабль будет отшвартован от причала Северной верфи, и его начнут готовить к передаче Военно-морскому флоту РФ. Ожидается, что официально корабль передадут ВМФ и поднимут на нём Андреевский флаг уже в конце декабря.

Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Это усовершенствованная версия корветов серии 20380. «Гремящий» является головным кораблём серии 20385. Корвет сможет уходить в плавание на 4 тысячи морских миль, в его экипаже состоят 99 человек, на нём может базироваться один вертолёт Ка-27ПЛ.

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