https://static.news.ru/photo/ed75551c-1c23-11ea-9801-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Корвет «Гремящий» выстрелил крылатой ракетой «Калибр» и поразил цель, находящуюся на полигоне Чижа в Архангельской области. Эти испытательные стрельбы обеспечивали экипажи кораблей и судов Беломорской военно-морской базы.

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий», проходящий испытания в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море, выполнил стрельбу главным ударным комплексом по береговой цели, — цитирует ТАСС сообщение Северного флота.

Экипажи кораблей взаимодействовали с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Как писал NEWS.ru, 9 декабря «Гремящий» в рамках испытаний на полигоне Северного флота в Белом море выполнил пуски крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».