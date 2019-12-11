Корвет «Гремящий» выстрелил крылатой ракетой «Калибр» и поразил цель, находящуюся на полигоне Чижа в Архангельской области. Эти испытательные стрельбы обеспечивали экипажи кораблей и судов Беломорской военно-морской базы.
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий», проходящий испытания в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море, выполнил стрельбу главным ударным комплексом по береговой цели, — цитирует ТАСС сообщение Северного флота.
Экипажи кораблей взаимодействовали с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.
Как писал NEWS.ru, 9 декабря «Гремящий» в рамках испытаний на полигоне Северного флота в Белом море выполнил пуски крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».