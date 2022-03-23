Коротченко объяснил, почему США не уничтожают остатки своего химоружия

США не уничтожают остатки своего химического оружия, так как считают, что это не соответствует их национальным интересам, и что в Белом доме «плевать хотели на разного рода международные соглашения и конвенции», заявил NEWS.ru главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Военный эксперт отметил, что Вашингтон может в любой момент «обнулить» подобные договорённости.

Потому что США не считают, что уничтожение остатков химоружия соответствует их национальным интересам, поэтому и не хотят. США плевать хотели на разного рода международные соглашения и конвенции, в которых они участвуют. В любой момент они могут их затянуть либо обнулить, если это соответствует их интересам, — отметил Коротченко.

Накануне посольство РФ в Вашингтоне обвинило Белый дом в том, что США преднамеренно затягивают уничтожение химического оружия. Российские дипломаты призвали американские власти завершить данный процесс. В дипмиссии подчеркнули, что Россия в 2017 году уничтожила свои запасы химоружия, это зафиксировали эксперты профильной международной организацией — ОЗХО.

Ранее стало известно, что посол в США Анатолий Антонов заявил: утверждения Вашингтона о намерениях России использовать химическое оружие на Украине, являются очередной попыткой демонизировать РФ. По его словам, в Госдепартаменте опять не привели ни одного доказательства намерений Москвы. Грош цена подобным обвинениям, добавил дипломат.