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Встреча отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота состоялась в Североморске. Суда выполнили задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана, сообщил начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев в ходе мероприятия заявил, что с возвращением большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» завершился очередной этап освоения Арктики.

Корабли действовали на трассе Северного морского пути, у арктических архипелагов Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, а также на полуострове Таймыр. За период похода было проедено более 10 масштабных учений на море и суше.

Арктические маневры начались 5 августа, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что минобороны РФ опубликовало кадры первого запуска крылатой ракеты «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч» в Японском море. Видео появилось на YouTube оборонного ведомства.