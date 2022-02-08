Корабли ВМФ РФ совершат переход из Средиземного моря в Чёрное для учений

Шесть крупных десантных кораблей Балтийского и Северного флотов России передислоцируются из Средиземного моря в Чёрное для проведения боевых учений, сообщили в пресс-службе Минобороны. Корабли «Королёв», «Минск» и «Калининград» на данный момент находятся в проливе Дарданеллы, а военные судна «Пётр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» пройдут через черноморские проливы в течение следующих дней.

Корабли совершают плановый переход из Средиземного в Чёрное море, где примут участие в военно-морских учениях, — рассказали в ведомстве.

Ранее Россия уведомила Японию о проведении ракетных учений на территории южной части Курильских островов. Учебные стрельбы будут проходить в большой зоне к востоку от Хоккайдо, в которую входят также Курилы и пролив Лаперуза.

В настоящее время на территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе — до 9 февраля, происходит передислоцирование и создание группировки войск. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — будут проведены совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022».

Генсек ОДКБ Станислав Зась ранее заявил, что российско-белорусские учения носят сугубо оборонительный характер и не касаются соседних государств, поскольку РФ и Белоруссия проводят их на своей территории.