https://static.news.ru/photo/31ce8268-6f46-11ea-93af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Конструкторское бюро специального машиностроения (КБСМ) перешло к завершающей стадии испытаний компонентов ракетной системы нового поколения С-500 «Триумфатор-М», которая в 2020 году должна поступить в войска.

Завершаются испытания агрегатов зенитной ракетной системы: пусковой установки, составных частей многофункционального локатора и локатора ПРО, шасси для пункта боевого управления, транспортных агрегатов для радиолокационной системы дальнего обнаружения, — цитирует ТАСС директора бюро Владимира Долбенкова.

По информации издания, в 2019 году прошли первые пусковые испытания комплекса С-500, который должен заменить зенитную систему С-400 как минимум на 25 лет.

Минобороны ждёт первые экземпляры в 2020 году, но, как считают в КБСМ, серийные поставки начнутся не раньше 2025-го. Военных специалистов для С-500 с 2017 года готовят в Тверской военной академии.

Как писал NEWS.ru, C-500 откроет новое поколение зенитных ракетных систем с принципом раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.