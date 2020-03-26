Конструкторское бюро специального машиностроения (КБСМ) перешло к завершающей стадии испытаний компонентов ракетной системы нового поколения С-500 «Триумфатор-М», которая в 2020 году должна поступить в войска.
Завершаются испытания агрегатов зенитной ракетной системы: пусковой установки, составных частей многофункционального локатора и локатора ПРО, шасси для пункта боевого управления, транспортных агрегатов для радиолокационной системы дальнего обнаружения, — цитирует ТАСС директора бюро Владимира Долбенкова.
По информации издания, в 2019 году прошли первые пусковые испытания комплекса С-500, который должен заменить зенитную систему С-400 как минимум на 25 лет.
Минобороны ждёт первые экземпляры в 2020 году, но, как считают в КБСМ, серийные поставки начнутся не раньше 2025-го. Военных специалистов для С-500 с 2017 года готовят в Тверской военной академии.
Как писал NEWS.ru, C-500 откроет новое поколение зенитных ракетных систем с принципом раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.
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