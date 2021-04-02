Конструктор рассказал о будущем российского супероружия

https://static.news.ru/photo/6b4d059c-93c5-11eb-8f81-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/mikeinarizona

В настоящее время на слуху пребывают ракетные комплексы «Авангард», «Кинжал», «Циклон» и не только. Но также имеется целая цепочка систем, которые однозначно будут развиваться. Так о будущем российского супероружия в разговоре с журналистами сообщил генконструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов.

По словам специалиста, в дальнейшем могут проводиться работы по совершенствованию как самих параметров системы противоракетной обороны, так и систем наведения и не только. В будущем развитии целой цепочки комплексов нет никаких сомнений, подчеркнул Леонов.

Кроме того, он подчеркнул, что российские конструкторы намерены продлить на три года срок службы межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н с улучшенными тактико-техническими характеристиками (УТТХ). Такие МБР используются в качестве носителей гиперзвуковых блоков «Авангард».

Мы держать эту ракету на боевом дежурстве столько, сколько нужно, — цитирует Леонова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, американские военные решили закупить ракеты AIM-120 AMRAAM, которые получили название «американский таран», чтобы противостоять российскому истребителю Су-57.

Эти ракеты предназначены для истребителей F-15, F-16, FA-18, FA-22 и F-35. Они имеют несколько ключевых усовершенствований. Планируется, что они поступят на вооружение до 2029 года.