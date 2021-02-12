Конструктор раскрыл особенности системы предупреждения о ракетном ударе РФ

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Российскую систему предупреждения о ракетном нападении всегда разрабатывали на пределе научно-технических возможностей, поэтому СПРН может фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, развивающих скорость М=5-6 (число Маха), заявил генеральный конструктор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

По его словам, при производстве локаторов цифровой обработки сигналов и самой системы используют новейшие достижения в области обработки данных и самые современные боевые алгоритмы. Эксперт отметил, что целью работ специалистов является формирование сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля, передаёт телеканал «Звезда».

СПРН РФ анализирует траекторные данные для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, а также информацию об объектах на орбите. Её первый эшелон состоит из группировки спутников единой космической системы, второй — из наземных радиолокационных систем.

Для этих целей в основном используются РЛС «Воронеж». Сейчас на боевом дежурстве находятся семь таких объектов — в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Продолжается возведение новой РЛС в Мурманской области. В 2021 году собираются завершить строительство РЛС данного типа в Коми.

Кроме того, радиолокационная станция (РЛС) «Волга», размещённая в Белоруссии и входящая в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), получит новую актуальность, если Соединённые Штаты Америки развернут противоракетную оборону (ПРО) в Европе, считает начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Андрей Ревенок. «Волгу» построили рядом с Барановичами в 1980-х годах в ответ на размещение Белым домом ракет Pershing-2 на территории ФРГ.

Ранее NEWS.ru писал, что пуски российских гиперзвуковых ракет «Циркон» с подводных лодок пройдут в 2021 году, после чего государственные испытания будут завершены, а в 2022 году начнутся серийные поставки.