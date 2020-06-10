В Подмосковье была представлена глубоко модернизированная версия бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2МБ «Бекас». Работа над ней началась в 2016 году. Данная версия обладает улучшенными характеристиками — усиленная броня обеспечивает защиту от боеприпасов всех калибров, а силовой бампер позволяет сносить любые препятствия. В ней модернизированы топливная и тормозная системы.

По словам главного конструктора проекта Алексея Бутримова, машина предназначена для охраны, пограничной службы и для тех силовых ведомств, которым нужно быстрое и компактное реагирование. БРДМ-2МБ «Бекас» хорошо подходит для города и пересечённой местности. При хорошем наведении может вести плотный огонь. Дизель мощностью 136 лошадиных сил позволяет машине легко разгоняться до 100 километров в час. Все новшества и преимущества БРДМ-2МБ «Бекас» — в галерее NEWS.ru.