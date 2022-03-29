Командующий ЦВО наградил военнослужащих, действующих в Черниговской области

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды за мужество и героизм при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Черниговском направлении. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, для вручения госнаград командующий прибыл в расположение подразделений округа, действующих на Черниговском направлении.

Государственные награды «ордена Мужества», медаль «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», «медаль Жукова» Лапин вручил военнослужащим, проявившим мужество и героизм при освобождении населённых пунктов в Черниговской области, — отмечается в сообщении.

Как уточняет «Пятый канал», орден Мужества получил военнослужащий Дмитрий К. Медалью «За отвагу» был награжден Юрий Ш., который поразил огневую точку противника из РПГ-26. Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен Владимир А., сумевший нейтрализовать диверсионную группу противника. За успешное выполнение специальных задач медалью Жукова был награжден Дмитрий К.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры вручения наград участникам военной спецоперации на Украине. По сообщению «Известий», ответственность за награждение бойцов взял на себя командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко.