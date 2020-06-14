Колонну военной техники передислоцировали в Москву перед парадом Победы

https://static.news.ru/photo/34e7d32e-ae01-11ea-a38a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из подмосковного Алабино на временную площадку в Москве была передислоцирована колонна военной техники, которая будет принимать участие в параде Победы 24 июня. Об этом журналистам сообщили представители Минобороны РФ.

Колесная техника в количестве 190 единиц совершила марш на расстояние в 60 км. Временная площадка «Красная Пресня» в Москве находится на улице Нижние Мнёвники.

Как отметили в Минобороны, в столицу, в частности, перебазировали автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и береговые ракетные комплексы «БАЛ», зенитные ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Также в город доставили танки, БМД, БМП, противотанковые установки и не только.

В общей сложности военные перебазировали свыше 400 единиц техники для участия в параде, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-служба Министерства обороны Казахстана сообщила о прибытии в Россию отряда десантников. Они примут участие в параде Победы.