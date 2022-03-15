КНДР произвела новый запуск неопознанного снаряда

Северная Корея в среду, 16 марта, осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник в министерстве обороны Японии.

В этой связи при канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб. Он займётся сбором и анализом информации о произошедшем. Каких-либо данных об ущербе, связанном с запуском объекта, пока не поступало.

Это уже десятый ракетный пуск Северной Кореи в этом году.

Ранее пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря КНДР произвела 5 марта. Об этом сообщил Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея. Это стало девятым испытанием вооружений Северной Кореи с начала 2022 года.

Между тем, в США раскрыли содержание секретного доклада ООН по КНДР. Как оказалось, в 2021 году Северная Корея продолжала развивать программу в области ядерного оружия и баллистических ракет. Кроме того, важным источником дохода для Пхеньяна были кибератаки на криптовалютные биржи.