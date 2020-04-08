Китайцы рассказали про «убийственный» дуэт российской авиации

https://static.news.ru/photo/c80be02c-79a0-11ea-a703-fa163e074e61_660.jpg Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиация, кроме истребителя пятого поколения Су-57, может использовать не менее современный тяжёлый ударный беспилотник, считают китайские эксперты. Аппарат планируют оборудовать системами искусственного интеллекта и дистанционного управления. Новинка станет настоящим «убийцей» в дуэте с Су-57, уверены аналитики.

Дрон «научится» самостоятельно прокладывать маршрут, избегать вражеских систем ПВО, находить и атаковать важные объекты противника — штабы, узлы связи, ракетные установки, пишет издание Sohu.

Можно себе представить, какой страх будет наводить Су-57 вместе с таким помощником. Подобная комбинация станет сильнейшей в мире! <...> Су-57 представляет угрозу господству ВВС США, а вместе с тяжёлым ударным беспилотником он сможет заставить поволноваться F-22, — говорится в материале.

Журналисты добавили, что в будущем авиацию ждёт противостояние четырёх истребителей пятого поколения — российского Су-57, китайского J-20 и американских F-22 и F-35.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ опубликовало видео полётов истребителей пятого поколения Су-57 в предельных режимах высот, перегрузок и скоростей. В ведомстве подчеркнули, что российские пилоты уже освоили новейшие боевые машины.