Китай выразил протест США из-за сделки с Тайванем по ЗРК Patriot

Китай выразил решительный протест США в связи с утверждением поставок Тайваню американских вооружений на сумму $95 млн и оказанием помощи для обслуживания зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны КНР, подобные действия Вашингтона расцениваются как серьёзное нарушение договоренностей и грубое вмешательство во внутренние дела Китая.

Народно-освободительная армия Китая примет активные меры, чтобы обречь на провал любые попытки внешних сил под какими-либо предлогами оказать поддержку тайваньским сепаратистам, — подчёркивается в документе.

Ранее Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готов ввести санкции против Пекина в случае попыток решения тайваньской проблемы силовыми методами. По её словам, об этом свидетельствуют санкции против России из-за её действий на Украине.

Китаист и доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ Михаил Карпов предположил, что Китай пока не планирует нападать на Тайвань, хотя тщательно следит за развитием ситуации в Европе. По его мнению, в нынешних условиях кризиса безопасности в европейской части континента и новой вспышки инфекции COVID-19 вторжение в Тайвань не входит в сферу ближайших интересов председателя КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда сюда бежала часть партии Гоминьдан после поражения в гражданской войне в Китае. На территории сохраняется флаг и ряд других атрибутов Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.