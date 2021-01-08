Китай оценил шансы Запада на пробитие российского щита ПВО

https://static.news.ru/photo/044f3f46-5332-11eb-a20e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Китайский журналист Ши Вэнь считает, что российская сеть противоракетных комплексов может оперативно реагировать на военные провокации стран Запада, поскольку у России существует плотная сеть перехвата.

Ши Вэнь напомнил, что российские военные модернизировали сеть ПВО на западе и юге страны. Это позволило вдвое увеличить дальность действия средств обороны, а эффективность ПВО увеличена на 20%. Военные использовали сеть зенитно-ракетных комплексов С-400, а также ЗРК С-300B4, которые заступили на боевое дежурство на Курилах.

Журналист издания «Чжунго цзюньван» не обошёл вниманием почти завершившиеся испытания ЗРК С-500, которые будут поставлены на экспериментальное боевое дежурство. Также Ши Вэнь коснулся системы ПЛ-19 «Нудоль».

Система способна не только точно поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, но и уничтожать спутники в пределах орбиты от 200 до 1500 километров, — написал Ши Вэнь.

Специалист обратил внимание, что создание интегрированной системы воздушно-космической обороны в России было ускорено, также военные строят сеть разведки раннего предупреждения. «Глазами» российской ПВО стали Единая космическая система и Наземная радиолокационная сеть дальнего действия.

Китайский специалист подчёркивает, что российская сеть воздушно-космической обороны готова к отражению ударов. После модернизации она станет важной силой сдерживания стран Запада.

Как писал NEWS.ru, в Иране ракету «Сармат» назвали посланием России американскому лидеру Джо Байдену. Об этом написали местные СМИ. По их словам, главной целью нового ракетного комплекса является преодоление всех существующих на сегодняшний день систем ПВО и лишение противника возможности ядерного сдерживания.