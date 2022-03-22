Китай назвал «пощёчиной НАТО» применение Россией ракет «Кинжал»

Китайские СМИ дали высокую оценку российскому ракетному комплексу «Кинжал», назвав его «пощёчиной НАТО». Издания пишут, что первое применение российского гиперзвукового оружия не дало скептикам сомневаться в его эффективности, оно продемонстрировало «кинжал, который в любой момент может вонзиться в сердце». Подборку приводит РИА Новости.

Издание «Хуанцю шибао» (англоязычная версия Global Times) самым большим преимуществом называет проникающую способность ракеты. Об этом свидетельствует применение РК для уничтожения подземного склада украинских силовиков.

Склад боеприпасов, который был атакован ракетой «Кинжал» 18 марта, был подземным сооружением, использовавшимся для хранения ядерного оружия в советское время, поэтому крылатые ракеты и обычные бомбы не могли бы его эффективно поразить, — говорится в публикации.

Автор статьи отмечает, что поражение целей «Кинжалом» вблизи территории членов НАТО стало публичной демонстрацией для Запада, явно направленного на сдерживание Альянса.

Другое издание Sina.com пишет, что сейчас западным СМИ «нечего сказать», как и НАТО, которое давно «ставил под сомнение» характеристики «Кинжала».

Значит, первый боевой опыт «Кинжала» был успешным и удар, который на первый взгляд был нанесён по Украине, на самом деле стал пощёчиной для НАТО, — говорится в статье.

Китайское информационное агентство (КИА) добавляет, что «Кинжал» может поразить цель за тысячи километров. «Траектория полёта ракеты может корректироваться на протяжении всего процесса и является непредсказуемой, затрудняет её обнаружение и перехват средствами ПВО», — отмечает автор.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал первое боевое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» при уничтожении базы ГСМ на Украине. По его словам, боеголовка данной ракеты аналогична боеголовкам других ракет, однако они значительно уступают «Кинжалу» в неуязвимости.