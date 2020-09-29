США нацелили на Китай «жнецов тьмы»

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Практически весь сентябрь у западного побережья США шли масштабные морские учения. В них, в том числе, использовались беспилотники MQ-9 Reaper («жнец тьмы»). В КНР небезосновательно заявляют, что эти тренировки носили антикитайский характер.

Американский журнал Air Force выпустил статью под заголовком «С прицелом на Китай. Дроны-жнецы готовятся к морской войне». На снимке, который иллюстрирует текст, можно заметить, что офицеры, носили нашивки с изображением «пилотируемого» черепом «жнеца тьмы», который наложен на географические контуры Китая. В КНР уверены, что эти беспилотники предназначены для атаки на сооружения Пекина в Южно-Китайском море.

Вашингтон усиливает подготовку к войне с Китаем. Этот дрон, который совершал убийства и нёс разрушения во многих частях света, теперь будет применяться против нас. Таков стратегический сигнал, исходящий от учений. Это также попытка шантажировать Китай, — пишет издаваемая Коммунистической партией КНР газета Global Times.

MQ-9 — это ударный беспилотник с большой длительностью полета. Он широко применялся в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. В ответ на американские учения, народно-освободительная армия Китая устроила тренировки около Парасельских островов в Южно-Китайском море, причём с использованием не холостых, а боевых снарядов.

В середине сентября американцы проводили морские учения и в Атлантике. Их целью было проверка готовности к обнаружению и отслеживанию субмарин противника, находящихся в этом регионе, где Россия заметно усилила активность подводного флота. Тогда командование ВМС США открыто заявило об угрозе, исходящей от РФ.

В феврале 2020 года NEWS.ruисал, что национальный центр контрразведки и безопасности США назвал Россию и Китай первыми в списке угроз для государства. Москве и Пекину приписываются действия против Вашингтона по всему миру с использованием всех инструментов собственной мощи.