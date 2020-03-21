Военный эксперт из Китая считает, что для изгнания американских военных кораблей из Южно-Китайского моря армия КНР может использовать электромагнитное оружие, в том числе низкоэнергетические лазерные устройства.
Как
Корабли авианосной ударной группы «Теодор Рузвельт» и американский десантно-штурмовой корабль вышли на учения в Южно-Китайское море 15 марта. Китай обладает суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и близлежащих водах. Пекин считает такие действия вторжением. За последнюю неделю американские корабли уже третий раз вторгались в китайские воды,
Ранее NEWS.ru писал, что во время военного парада к 70-летию КНР военные показали новейшее оружие.
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