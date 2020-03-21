https://static.news.ru/photo/96242e54-6b6b-11ea-924d-fa163e074e61_660.jpg Фото: © US Navy/Global Look Press

Военный эксперт из Китая считает, что для изгнания американских военных кораблей из Южно-Китайского моря армия КНР может использовать электромагнитное оружие, в том числе низкоэнергетические лазерные устройства.

Как заявил газете Global Times китайский военный эксперт Сун Чжунпин, это оружие может временно парализовать системы управления американских кораблей без видимого конфликта. Оружие не является летальным, но его использование пошлёт сильное предупреждение американской стороне.

Корабли авианосной ударной группы «Теодор Рузвельт» и американский десантно-штурмовой корабль вышли на учения в Южно-Китайское море 15 марта. Китай обладает суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и близлежащих водах. Пекин считает такие действия вторжением. За последнюю неделю американские корабли уже третий раз вторгались в китайские воды, пишет Al-Masdar.

Ранее NEWS.ru писал, что во время военного парада к 70-летию КНР военные показали новейшее оружие.