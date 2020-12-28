Киев продал Вашингтону РЛС, «устанавливаемые» на кораблях РФ

https://static.news.ru/photo/59c45438-4983-11eb-a961-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Украина продала США многофункциональные радиолокационные станции (РЛС) освещения надводной обстановки и целеуказания. Данные станции прежде поставлялись Москве, заявил глава украинского Научно-исследовательского института радиолокационных систем «Квант-Радиолокация» Эдуард Касапов.

По его словам, РЛС устанавливались на боевых кораблях и береговых комплексах, которые ещё находятся на вооружении российской армии. Об этом сообщает Defense Express.

Касапов добавил, что речь идёт о производимых на Украине радарах «Монолит», «Минерал» и «Минерал-МЭ». РЛС последнего типа и были проданы за океан.

Вероятно, РЛС им нужна для изучения противника, поскольку как России, так и Китаю удалось освоить производство прямых аналогов этой станции, что указывает на актуальность изделия, — подчеркнул Касапов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый российский радиолокационный комплекс «Небо-М» позволит Вооружённым силам РФ отслеживать воздушные цели на площади более 1 млн квадратных километров. Такие системы не обязательно развёртывать по всей границе, они покрывают большую территорию, выяснил китайский военных обозреватель Шао Ёонг Линг, изучив характеристики техники.