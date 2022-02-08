Казахстан сообщил о планах по производству автомата Калашникова

В Казахстане заявили, что производство автоматов Калашникова будет запущено уже в текущем году, площадкой послужит одно из крупнейших машиностроительных предприятий. Оно расположено в Акмолинской области, сообщили в местном министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Также начать производство данного вида стрелкового оружия образца 2015 годапланируют и в городе Кокшетау. Сборка автоматов АК-12 и АК-15 будет осуществляться на базе завода «Тыныс». Предприятие входит в состав компании «Казахстан инжиниринг».

В 2022 году на оборонных предприятиях республики планируется реализация нескольких перспективных проектов. АО «Авиаремонтный завод № 405» станет площадкой для сборки вертолётов Ми-171Ш, на базе ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» будет открыт сервисный центр по обслуживанию лайнеров Airbus. Производство техсредств охраны госграницы будет осуществляться на АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».

Ранее стало известно, что в феврале индийские вооружённые силы планируют завершить развёртывание российских ракетных комплексов C-400 «Триумф» в штате Пенджаб. Россия и Индия подписали контракт на поставку ракетных комплексов С-400 ещё в октябре 2018 года. Как сообщается, пять полковых комплектов систем обойдутся Индии в $5,43 млрд. Также в рамках сотрудничества планируется производство ракет BrahMos и автоматов Калашникова.