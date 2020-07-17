Капитан 1 ранга раскрыл подробности внезапной проверки Балтфлота

https://static.news.ru/photo/0ea43b54-c831-11ea-832a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Соединения Балтийского флота (БФ) России подняли по тревоге во время внезапной проверки боеготовности. В мероприятиях участвуют свыше 600 военных и более 70 единиц техники, рассказал глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

В Калининградской области в рамках внезапной проверки боевой готовности были подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач подразделения соединения морской пехоты Балтийского флота и экипажи соединения десантных кораблей БФ, — цитирует его РИА Новости.

Военный отметил, что целью внезапной проверки является оценка способности приведения сил в установленную степень боеготовности. Кроме того, необходимо выяснить готовность дежурных сил выполнять свои обязанности.

Во время передвижения на полигон морские пехотинцы провели учение по отражению нападения условного противника на колонну при совершении марша. На полигоне «Хмелёвка» подразделения приступили к выполнению задач по подготовке к противодесантной обороне побережья, — добавил Мартов.

По предварительным данным, десантные корабли Балтфлота покинули пункты постоянного базирования и вышли в море для выполнения задач. Проверка продлится несколько дней. Военные отработают противодесантную оборону, примут участие в боевых стрельбах. Кораблям предстоит выполнить в пределах морских полигонов курсовые задачи и артиллерийские стрельбы.

В России 17 июля стартовала внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Манёвры завершатся 21 июля. Как сообщили в Минобороны РФ, она проходит по поручению президента Владимира Путина.

Мероприятия проводятся для оценки способности российской армии обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к полномасштабным учениям «Кавказ-2020». По информации министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности предусмотрено проведение 56 тактических учений. К ним привлечено более 149 тысяч человек. В ходе проверки планируется задействовать 35 полигонов и учебных полей, 26 тысяч единиц вооружения, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Шойгу объявил о внезапной проверке войск и сил Центрального военного округа. Глава Минобороны отмечал, что по итогам проверки будет оценена способность войск обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняется высокая террористическая угроза. По словам Шойгу, ещё одна цель проверки — определить уровень подготовки войск и сил к стратегическим командно-штабным учениям «Центр-2019».