«Калашников» завершил госиспытания модульного пистолета «Рысь»

https://static.news.ru/photo/6df6e100-80ab-11eb-aa34-96000091f725_660.jpg Фото: kalashnikov.media

В России завершились испытания модульного пистолета Лебедева «Рысь». Как рассказали в концерне «Калашников», госкомиссия утвердила результаты тестов и рекомендовала принять пистолет на вооружение.

Пистолет «Рысь» начали разрабатывать по заказу Росгвардии в 2017 году. Создатели оружия рассчитывают, что им заинтересуются также и другие структуры.

На «Рыси» можно применять различное навесное оборудование, магазины увеличенной ёмкости, ударно-спусковой механизм с режимом автоматической стрельбы. Пистолет создан под патрон 9×19 мм в двух вариантах — стандартом и специальном. В спецверсии предусмотрено приспособление для снижения звука стрельбы, дополнительный ствол с посадочным местом для его установки и элементами для размещения оружия на экипировке, пишет РИА Новости.

Ранее гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов раскрыл подробности нового оружия МР-155 Ultima, которое должно привлечь тех, «родился с гаджетами» и не представляет себя без них. Смарт-ружьё способно синхронизироваться с мобильными устройствами, оно также может обучать стреляющего, при желании на него можно установить счётчик выстрелов и компас, а также добавить функцию видеозаписи.

NEWS.ru также сообщал, что «Группа 99» (входит в группу компаний «Калашников» государственной корпорации «Ростех») собирается разработать комплект экипировки, предназначенный для использования в условиях экстремально жаркого климата.