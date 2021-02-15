«Калашников» впервые представит за рубежом автомат АК-19

https://static.news.ru/photo/debf486a-6f89-11eb-8ff8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа компаний «Калашников» (входит в Ростех) впервые за рубежом продемонстрирует новый автомат АК-19 в калибре НАТО 5,56 мм. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Автомат будет показан на оружейной выставке IDEX 2021, которая пройдёт с 21 по 25 февраля в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. АК-19 уже вызвал интерес у ряда заказчиков из стран Ближнего Востока, применяющих патрон 5,56×45 мм в качестве штатного боеприпаса, сообщает телеканал «Звезда».

Оружие создано на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 мм. Отмечается, что его принципиальными особенностями стали облегчённый телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

Концерн разработал автомат АК-12 калибра 5,45 мм в рамках программы «Ратник» в качестве элемента перспективного комплекса оснащения военных РФ и был принят на вооружение российской армии в 2018 году. АК-12 используется в подразделениях Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты.

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