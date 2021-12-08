«Калашников» оказался в центре скандала после «кражи» образа оружия из игры

Разработчик инди-игр Ward B обвинил концерн «Калашников» в краже образа оружия из невышедшей игры с названием Oceanic. Речь идёт о дробовике, который студия разработала и представила в рамках акции по продвижению своей игры. Об этом сообщил игровой портал IGN.

В начале 2020 года к студии обратился некий Максим Кузин, который представился подрядчиком российского оружейного гиганта. Он предложил генеральному директору Ward B Марчеллино Сауседа сотрудничество с концерном, в рамках которого дробовик из игры стал бы реальным оружием.

Это было невероятно. В мире не существует ни одной студии, которая заключила бы контракт с производителем оружия для разработки настоящего стрелкового оружия. Но они полностью лишили нас этой возможности, — заявил Сауседа.

Он добавил, что основным аргументом в споре стал тот факт, что внешне выпущенное российской компанией оружие MP-155 Ultima фактически полностью повторяет дизайн оружие из игры Oceanic.

Ещё одним доказательством стал тот факт, что компания-подрядчик, связанная с Кузиным, подготовила презентацию для концерна «Калашников», где напрямую использовала изображение Ward B с наложенными логотипами «Калашникова». Журналисты IGN заявили, что концерн не стал комментировать ситуацию.

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