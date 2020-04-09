«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на новые автоматы АК-12

https://static.news.ru/photo/a428a4ca-7a67-11ea-8e34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Концерн «Калашников» в рекордные сроки поставил Минобороны новые автоматы АК-12 за 2020 год в рамках гособоронзаказа.

Как сообщаетс я на сайте предприятия, оружейное производство в Ижевске уже приступило к выполнению заказа 2021 года.

Нашим приоритетом остаётся обеспечение обороноспособности страны и эффективное взаимодействие со всеми заказчиками, — отметил генеральный директор Дмитрий Тарасов.

Ранее NEWS.ru писал, что концерн «Калашников» протестировал на живучесть советский автомат ППШ-41, выпущенный в 1942 году. Оружие выдержало испытание практически без нареканий.