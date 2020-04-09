«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на новые автоматы АК-12

Концерн «Калашников» в рекордные сроки поставил Минобороны новые автоматы АК-12 за 2020 год в рамках гособоронзаказа.
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Нашим приоритетом остаётся обеспечение обороноспособности страны и эффективное взаимодействие со всеми заказчиками, — отметил генеральный директор Дмитрий Тарасов.
Ранее NEWS.ru писал, что концерн «Калашников» протестировал на живучесть советский автомат ППШ-41, выпущенный в 1942 году. Оружие выдержало испытание практически без нареканий.
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