Какое оружие США испытали на полигоне в Неваде, почему это опасно для РФ

Фото: nnss.gov

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отзыв Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) де-юре выравнивает положение в данной сфере для РФ и США. Что 18 октября произошло на невадском полигоне?

«Наша позиция предельно ясна. Сейчас выровнялась ситуация де-юре. Теперь и Америка, и Россия являются подписантами договора, но он не ратифицирован ни в той ни в другой стране. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем», — объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Что известно про испытания США на ядерном полигоне 18 октября

США провели эксперимент 10 октября на ядерном полигоне в Неваде с применением фугасного взрывчатого вещества через несколько часов после того, как Россия отменила запрет на испытания атомного оружия. В среду в ходе испытаний использовались химические вещества и радиоизотопы для «проверки новых прогнозных моделей взрывов», которые могут помочь обнаружить атомные взрывы в других странах, писал Bloomberg со ссылкой на Министерство энергетики.

«Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия. <...> Они помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний», — заявила представитель Национального управления по ядерной безопасности (NNSA, подразделение Минэнерго США) Кори Хиндерштейн.

Также отмечалось, что для данного эксперимента использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы.

Фото: nnss.gov Техник радиологического контроля подметает ковш экскаватора

Как отреагировали в России на испытания США, опасны ли они

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в настоящее время власти страны проверяют информацию о проведении испытаний химического взрывчатого вещества на полигоне в американском штате Невада. Также он напомнил о словах президента России Владимира Путина. Российский лидер говорил, что если Вашингтон проведет ядерные испытания, то Москва ответит зеркально на такие действия.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович считает, что данные испытания являются «сигналом для России».

«Возможно, это сигнал в том числе и России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Москва пока не планирует проводить ядерные испытания. По его словам, если такое решение примут в Кремле, то подобной кампании по освещению данного события, как у США, не будет.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что США намеренно провели эти испытания, когда Госдума отозвала ратификацию ДВЗЯИ.

«Это может быть и совпадением, что в тот день, когда Дума приняла законопроект о ратификации, они провели испытания. Но, скорее всего, это не совпадение или случайность, это именно целенаправленный жест американцев — показать, что нам вообще не важно ваше мнение, ваше решение, мы поступаем так, как считаем нужным», — сказал сенатор.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале обратил внимание, что на данный момент неизвестно, что именно США взорвали под землей на полигоне в Неваде, поэтому такие действия вызывают опасения.

«Мы не знаем, что именно взрывали американцы под землей в Неваде, но совершенно точно возникает вопрос о квалификации с точки зрения ДВЗЯИ. Проведение испытаний 18 октября, то есть в день принятия Госдумой соответствующего решения, является четким и недвусмысленным сигналом для России. Сигналом о том, что США больше не заботит ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность в целом. Сигналом о том, что никакой ратификации ДВЗЯИ в будущем не будет», — подчеркнул сенатор.

Фото: nnss.gov

Доктор военных наук Константин Сивков считает, что подземные испытания на полигоне в Неваде провоцируют ядерную гонку, следствием которой может стать война с гарантированным взаимным уничтожением, пишет РИА Новости.

Госдума РФ 18 октября приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин объяснил, что в России на протяжении 23 лет ждали ратификации договора со стороны США, но этого не произошло.

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