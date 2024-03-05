Как выглядит ракетный комплекс «Сармат»

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Тяжелый стратегический межконтинентальный ракетный комплекс РС-28 «Сармат» призван заменить в ближайшее время устаревшую ракету «Воевода», которая стоит на боевом дежурстве еще со времен СССР.

«Сармат» обладает самой тяжелой в мире межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Разработчики называют комплекс «инженерным чудом» и «венцом ракетной техники». Комплекс призван обеспечить России ядерный паритет на несколько десятков лет.

Длина ракеты составляет 35,5 м, а диаметр — 3 м. Стартовая масса ракеты — 208,1 т. Максимальная дальность полета МБР — 18 тыс. км. Масса полезной нагрузки МБР — до 10 т. «Сармат» может нести от 10 до 15 боезарядов в зависимости от их мощности. МБР оснащена ложными целями, призванными сбивать с толку вражеские противоракеты.

В сентябре 2023 года стало известно, что «Сармат» поставлен на боевое дежурство. В Минобороны РФ пояснили, что траектория его ракет может проходить в том числе над Южным полюсом или в космическом пространстве. Президент РФ Владимир Путин, выступая в феврале 2024 года с посланием Федеральному собранию, предупредил, что «Сарматы» вскоре будут продемонстрированы в районах их базирования на боевом дежурстве.