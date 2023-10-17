Как выглядит ракета США ATACMS: самые важные характеристики Американская дальнобойная ракета, возможно, задействована ВСУ

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17 октября ряд Telegram-каналов заявили об ударе ВСУ по аэродромам ВС РФ под Луганском и Бердянском, при этом предположив, что удар наносился ракетами ATACMS американского производства. Официально о поставках таких ракет на Украину еще не сообщалось, однако издания Politico и New York Times сообщили, что «небольшое количество» ракет было передано Киеву. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что России стоит считать Украину страной, уже получившей от Запада истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS. По словам Журавлева, России следует готовиться и к отражению ATACMS, и к воздушным схваткам с американскими F-16. А в случае с ATACMS, дальность которых достигает 300 км, РФ необходимо отодвинуть зону безопасности на такое же расстояние от российских границ.

В начале октября помощник министра обороны США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что в Пентагоне давно готовы передать ATACMS Киеву, как только поступит соответствующее решение президента Джо Байдена.

Ракеты ATACMS производятся в США концерном Lockheed Martin Corporation, одним из ведущих в области авиа- и ракетостроения. Боеприпас разрабатывался с середины 1980-х годов и впервые был применен во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году против иракских войск.

С тех пор ATACMS прошла несколько модернизаций, получила разные боеголовки и более точные системы наведения. Ракета поставляется в транспортно-пусковом контейнере, пригодном для использования с машин РСЗО MLRS и HIMARS. В этом случае на каждую машину помещается всего два контейнера. Целеуказание и наведение в любом случае ведется через американскую спутниковую сеть GPS.