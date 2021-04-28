Как в компьютерной игре: США создали «всевидящие» ночные очки для военных

https://static.news.ru/photo/1546b38a-a867-11eb-a350-96000091f725_660.jpg Фото: MIL3010 / youtube

Новые приборы ночного видения ENVG-B появились у американских военных. Очки с дополненной реальностью Enhanced Night Vision Goggle-Binoculars производит для армии США израильская компания Elbit Systems of America.

Прибор даёт возможность вести прицельный огонь в полной темноте, густом тумане, дождевой и пылевой завесе. А ещё создаёт иллюзию нахождения внутри компьютерного шутера, пишут пользователи Сети.

Следующим шагом будет создание костюма невидимости, как в «Хищнике», — шутят пользователи.

Некоторые даже заподозрили американцев во лжи, отметив, что это больше похоже на компьютерную графику.

Как сообщил портал Dvids Hub, испытания приборов ночного видения провели солдаты четвёртого батальона 23-го пехотного полка боевой группы бригады Stryker 19 апреля 2021 года на базе в Вашингтоне.

Как ранее писал NEWS.ru, американцы придумали способ обойти блокировку системы глобального позиционирования — Global Positioning System (GPS), которую используют потенциальные враги США — Россия и Китай. В США предложили использовать для наведения ядерных боеголовок навигацию по звёздам. Для этого они могут использовать спутники Starlink.