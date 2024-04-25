Как устроена американская ракета ATACMS

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По информации американского издания The New York Times, еще в феврале этого года США тайно поставили Украине по крайней мере 100 баллистических ракет ATACMS. Газета отмечает, что ВСУ уже использовали их для нанесения ударов по российским аэродромам. Военкор, автор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук предположил, что их могли применять в ходе атаки по российскому военному аэропорту в Джанкое (Крым).

ATACMS стоит на вооружении американской армии с 1991 года: за 33 года было произведено более 4 тысяч снарядов. Дальность ракеты достигает 300 км, а максимальная скорость составляет 3500 км/ч. Длина ATACMS — 3,96 м, диаметр — 0,61 м. Масса ракеты составляет 1320 кг, тогда как головная часть весит всего 160 кг. Ее стоимость достигает $1 млн. Больше интересных фактов об американской ракете — в инфографике NEWS.ru.