Как устроен «Терминатор»: зачем машину поддержки танков используют на СВО БМПТ «Терминатор» с успехом применяется в СВО

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Присутствие в войсках БМПТ «Терминатор» долгое время оставалось под вопросом: никто не знал, как именно использовать эту боевую машину. Испытания в боевых условиях в Сирии позволили выявить и устранить недостатки конструкции и определиться с тактикой использования «Терминаторов». В ходе СВО на Украине БМПТ использовались как в условиях городской застройки, так и в лесистой местности.

Основным преимуществом БМПТ «Терминатор» называют высокую плотность огня спаренных автоматических пушек и автоматических гранатометов. А недостатком считается слишком большой (по сравнению с танками) экипаж в 5 человек — в танках 3 человека.

Высказываются суждения о недостаточном могуществе 30 мм пушек БМПТ и замене их на тоже автоматические, но более крупнокалиберные орудия, — например, 57 мм. Однако против этого есть сразу несколько возражений: при более крупном калибре уменьшится боекомплект снарядов; у российского ВПК нет подходящего к БМПТ автомата заряжания для снарядов с калибром больше 30 мм; 30 мм орудия стоят не только на БМПТ, но и на БМП/БМД и на БТР-82А, что дает возможность взаимозаменяемого боепитания, а более крупные калибры такую возможность исключают.