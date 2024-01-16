Как устроен российский самолет ДРЛО А-50

Фото: ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

А-50 — это самолет ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения и наведения), представляет собой мощный и дальнобойный радар кругового обзора, установленный на базу военно-транспортного самолета Ил-76. Он был сконструирован в 1970–1980 годах. Применяемые сейчас самолеты модернизированы с учетом новейших технологий радиоэлектронной разведки и борьбы.

На борту самолета находится радиотехнический комплекс «Шмель» весом более 20 тонн (именно поэтому в качестве базы использован транспортный Ил-76 большой грузоподъемности). Радарное оборудование А-50 легко узнаваемо, так как выполнено в виде большого выпуклого «блина» над корпусом самолета. Кроме того, у этого судна есть средства радиопротиводействия и постановки помех.

По открытым данным, этот самолет может обнаруживать старты баллистических ракет на дальности до 800 км, бомбардировщики противника он «видит» на расстоянии 650 км от себя, истребители — на расстоянии 300 км. Одиночные наземные цели (например, пусковая установка зенитно-ракетного комплекса или оперативно-тактических ракет) — на дистанции до 300 км, а групповые (например, колонна танков) — на дистанции до 250 км.

Фото: Евгений Потехин/NEWSru